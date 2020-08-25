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حوادث

مصدر أمني بالبحيرة : جار التحري عن ملابسات مقتل ٣ أفراد من أسرة واحدة بمركز كفر الدوار

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أكد مصدر أمني بمديرية أمن البحيرة، إنه جار التحري عن ملابسات واقعة مقتل ٣ أفراد من أسرة واحدة في منزلهم في ظروف غامضة بمنطقة منشية النصر خلف الإسعاف بمدينة كفر الدوار.


وأوضح المصدر الأمني، أن على الفور تم تشكيل فريق أمني من مفتشى قطاع الأمن العام ومباحث البحيرة؛ لكشف ملابسات  جريمة القتل، لافتًا إلى أن انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة فور وقوع الحادث وتم فرض كردون أمني حول المنزل.


و تتراجع الأحداث عندما شهد منطقة منشية النصر خلف الإسعاف بمدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الثلاثاء، جريمة قتل  3 أفراد من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع جريمة قتل ٣ أفراد من أسرة واحدة، وهم :- "ياسمين على محمد احمد ٢٣سنة، على اسلام محمد فتحى ٣سنوات، محمد اسلام محمد فتحى ٣سنوات".


وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجاري التحري عن ملابسات الواقعة.


وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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