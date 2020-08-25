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رياضة

هشام حنفي يفتح النار على قطاع الناشئين بالأهلي: رحيل نجلي لأسباب غير فنية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:46 م
هشام حنفي
هشام حنفي
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عمرو ابوبكر
قال هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، إنه فوجئ بقرار رئيس قطاع الناشئين بالأهلي، خالد بيبو، بالاستغناء عن نجلي "عمر" في الأيام السابقة.

وأضاف هشام حنفي، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" ويقدمه الإعلامي محمد فاروق، "تواجد نجلي "عمر" داخل الأهلي بمجهوده الشخصي وليس بالواسطة، وتم اختياره بسبب أدائه في المباريات".

وتابع لا أعلم سبب رحيل نجلي خاصة أن هذا التوقيت ليس وقت رحيل لاعبين، مشددا على أن رحيله عن الأهلي كان لأسباب غير فنية.

جدير بالذكر أنه ترددت أنباء عن رحيل نجلي نجمي الأهلي هشام حنفي، ومحمد عمارة، وليؤكد "حنفي" رحيل نجله بالفعل. 
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