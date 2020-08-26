مساعد وزير الصحة: دول كثيرة أشادت بتجربة مصر في إدارة أزمة كورونا .. فيديو

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، إن فيروس كورونا المستجد هو تحد عالمي.





وأضاف السبكي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه يقدم الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ولرئيس الوزراء لإدارتهم لازمة فيروس كورونا بشكل احترافي كبير.





وتابع مساعد وزير الصحة والسكان أن هناك عددا كبيرا جدا من دول العالم بيشيد بتجربة مصر في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح أن كان هناك عدد من الإجراءات الاحترازية تمت في عدد كبير جدا من القطاعات منها قطاع التشييد والبناء.





وأشار إلى أن كان هناك تعليمات من القيادة السياسية باستكمال تشييد قطاع التأمين الصحي الشامل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد.