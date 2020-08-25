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اقتصاد

غدا.. الحكومة تستكمل صرف رواتب الموظفين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:40 م
صرف رواتب
صرف رواتب
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محمد يحيي
تستكمل  وزارة المالية غدا، الأربعاء، صرف رواتب العاملين بالدولة لليوم الرابع علي التوالي، بعد أن أتمت أمس الثلاثاء عمليات صرف رواتب أكثر من 10 وزارات وجهة تابعة ومستقلة.

وقالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها، إن الدولة تستهدف من تبكير عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الحكومي التيسير علي المواطنين في المقام الاول و تقليل الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت وزارة المالية عن أنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتحويل رواتب العاملين بالدولة علي فروع البنوك التي تم التعاقد معها علي مستوي المحافظات، بحيث يتم ارسال الرواتب علي بطاقات ATM الخاصة بكل موظف.

وصرفت وزارة المالية رواتب العاملين أمس بوزارات "المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري والموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضة" وجهاتهم التابعة بالاضافة لرواتب الموظفين في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والأزهر الشريف.

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ومن المقرر أن يتم استكمال عمليات صرف رواتب كل العاملين في الدولة علي مدي يوم آخر.

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