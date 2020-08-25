غدا.. الحكومة تستكمل صرف رواتب الموظفين





وقالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها، إن الدولة تستهدف من تبكير عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الحكومي التيسير علي المواطنين في المقام الاول و تقليل الاصابة بفيروس كورونا المستجد.





وكشفت وزارة المالية عن أنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتحويل رواتب العاملين بالدولة علي فروع البنوك ا لتي تم التعاقد معها علي مستوي المحافظات، بحيث يتم ارسال الرواتب علي بطاقات ATM الخاصة بكل موظف.





وصرفت وزارة المالية رواتب العاملين أمس بوزارات "المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري والموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضة" وجهاتهم التابعة بالاضافة لرواتب الموظفين في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والأزهر الشريف.





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ومن المقرر أن يتم استكمال عمليات صرف رواتب كل العاملين في الدولة علي مدي يوم آخر.