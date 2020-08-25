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المستشار الطبي لرئيس الوزراء يكشف الحالة الصحية لطفل مصاب بمياه على المخ.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:57 م
حسام المصري المستشار
حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء
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محمود محسن
أكد حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات الدولة تعمل على المتابعة الفورية للحالات الطبية، ورصدت اللجنة استغاثات على وسائل التواصل الاجتماعى بحالة الطفل إسلام كرم  وإصابته "بمياه على المخ".

وأضاف المصري خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج قد صرفت معونة مالية لوالدته وهناك تدخل من مجلس الوزراء وتواصلنا مع اهلة تم إحالة الحالة وعرض عل اللجنة الطبية وتم تحويله لمستشفى عين شمس التخصصي.

وتابع المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء أنه تم دخول الحالة وحجز الطفل وتم التواصل مع دكتور في جراحة المخ والأعصاب.

وأشار المصري إلى أن الطفل قد أجرى العملية الجراحية وتمت بنجاح وهو موجود فى المستشفى وحالته مستقرة حتى يخرج منها.
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