سمير فرج: ليبيا بها 20 ألف مرتزق .. فيديو

قال اللواء سمير فرج ، الخبير الاستراتيجي ومدير الشئون المعنوية الأسبق، إن الوضع الاقتصادي فى تركيا اليوم في أسوأ حالته.





وأضاف "فرج" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الليرة التركية انهارت، والدولار تحول من 2 ليرة لـ 8 ليرة.





ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتجه لـ ليبيا لحل مشكلاته الاقتصادية، موضحًا أن فايز السراج استعان بتركيا من أجل بقائه.





وأوضح أن أردوغان أرسل المرتزقة السوريين، وبعد ذلك ارسل قوات تركية ومرتزقة سوريين، مؤكدًا أن المرتزقة فى ليبيا وصلوا لـ 20 ألف مرتزقة.





وأشار إلى أن ليبيا ستواجه مشكلة كبيرة فى الفترة المقبلة، وهو طرد المرتزقة من ليبيا، وأوضح أن المرتزقة يحصلون على أموال من تركيا مقابل تواجدهم فى ليبيا.