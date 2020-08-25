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منوعات

ناسا تتعقب خمسة كويكبات تقترب من الأرض

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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 تتعقب وكالة  ناسا الفضائية، خمسة كويكبات متجهة إلى مدار الأرض هذا الأسبوع.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، يراقب مركز الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء خمسة صخور فضائية عن كثب.


ومن المتوقع خلال الأسبوع المقبل أن يتلامس الكويكبات فضائية مع الأرض .


وأشارت الصحيفة إلى أن  الكويكب (2016 AH164) و (2020 PF3) يقتربون من الأرض يوم الأربعاء 26 أغسطس في تمام الساعة 10.12 صباحًا و 3.07 مساءً.


وتعد الصخور الفضائية صغيرة جدًا، حيث يتراوح حجم الكويكب 2016 AH164 ما بين 3.1 متر و 6.8 متر  فيما يتراوح حجم الكويكب  2020 PF3 ما بين 19 متر و 42 متر.


لحسن الحظ، ستكون نفس الصخور بعيدة نسبيًا مسافة تصل  بإجمالي 1،465،044 ميلًا عن الأرض.

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