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اقتصاد

اليوم .. صرف رواتب العاملين بالحكومة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:01 ص
رواتب الموظفين
رواتب الموظفين
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محمد يحيي
تستكمل وزارة المالية  اليوم الأربعاء صرف رواتب العاملين بالدولة لليوم الرابع علي التوالي، بعد أن أتمت الثلاثاء الماضي عمليات صرف رواتب أكثر من 10 وزارة وجهة تابعة ومستقلة.


أرجعت وزارة المالية في تقرير صادر عنها، أن الدولة تستهدف من إجراء تبكير عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الحكومي هو التيسير علي المواطنين في المقام الاول و تقليل الاصابة بفيروس كورونا المستجد

كشفت وزارة المالية عن أنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتحويل رواتب العاملين بالدولة علي فروع البنوك التي تم التعاقد معها علي مستوى المحافظات، بحيث يتم ارسال الرواتب علي بطاقات ATM الخاصة بكل موظف.

وصرفت وزارة المالية رواتب العاملين الثلاثاء الماضي، بوزارات " المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري والموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضة" وجهاتهم التابعة بالاضافة لرواتب الموظفين في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والأزهر الشريف.


  
ومن المقرر ان يتم استكمال عمليات صرف رواتب كل العاملين في الدولة علي مدي يوم آخر
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