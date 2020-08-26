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الصحة تعلن أول تطبيق للعلاج عن بعد في التأمين الشامل لخدمة المسنين ..فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:02 ص
الدكتور احمد السبكي
الدكتور احمد السبكي
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة، إن مبادرة "البالطو" هي أول تطبيق للعلاج عن بعد في التأمين الصحي الشامل لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن هذه المبادرة تتواكب مع رؤية القيادة السياسية في التحول للمجتمع الرقمي.

وتابع مساعد وزير الصحة والسكان أن تطبيق مبادرة البالطو هي باكورة انتاج الفريق المتميز الذي عمل على ملف التحول الرقمي في الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن كان هناك عدد من الإجراءات الاحترازية تمت في عدد كبير جدا من القطاعات منها قطاع التشييد والبناء.

وأشار إلى أن كان هناك تعليمات من القيادة السياسية باستكمال تشييد قطاع التأمين الصحي الشامل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد.
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