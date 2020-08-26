الأزهر عن اكتشاف عملات ذهبية تعود للعصر العباسي في فلسطين: التاريخ لا يمكن تزييفه

عثر أعضاء في بعثة للتنقيب عن الآثار في الكيان الصهيونيّ، الاثنين 24 أغسطس 2020، على كنز من العملات الذهبية في منطقة "يفنيه" الواقعة جنوب مدينة "يافا".





وأكد الخبراء أن الكنز الذي تم العثور عليه يقدّر بنحو 425 قطعة من الذهب الخالص، ويعود إلى العصر العباسي في القرن التاسع الميلادي؛ أي قبل 1100 عام.



وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن هذا النشاط المحموم لسلطة الآثار داخل الكيان الصهيوني في التنقيب وأعمال الحفريات إنما يأتي بهدف البحث عن دليلٍ يؤيد مزاعمهم بأحقيتهم في الأرض والمقدسات، ولكن تأتيهم الردود من كل بقعة في الشمال أو الجنوب، على مساعيهم بوضوح لا مراء فيه؛ فترد عليهم الاكتشافات الواحدة تلو الأخرى: "إن الأرض فلسطينية، إن المقدسات إسلامية، لن تزيفوا التاريخ، لن تطمسوا العقول".





يُذكر أن سلطة الآثار في الكيان الصهيوني لا تكف عن التنقيب في كل بقعة من بقاع دولة فلسطين المحتلة، وكانت قد أعلنت في وقت سابق منذ عام -وهو نشره مرصد الأزهر في حينه - عن الكشف عن أقدم مسجد في مدينة "رهط" جنوب فلسطين وعمره 1200 عام.

