بعد 16 شهرًا من العثور على نصف جثة الطالبية.. القضية قيدت ضد مجهول واعتراف نجل القاتل كشف اللغز.. صور

نفذ رجل القانون جريمته واعتقد أنه أفلت من العقاب.. تشاجرت الابنة مع زوجة الأب وملأت الأخيرة رأس زوجها من ناحية ابنته بكثرة الشكوى منها فقتل ابنته وقطع جثتها وتخلّص من أشلائها بمقالب القمامة ولكن حديث بين طفله وصديقه كشف الجريمة الغامضة بعد عام ونصف من ارتكابها.





وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن حديثًا بين طفلين كان بداية الخيط لحل لغز قتل محامٍ لطفلته وتقطيع جثتها بمنشار وإلقاء أشلائها في مناطق متفرقة بالجيزة حيث تبين ان نجل المتهم شقيق المجني عليها روى لصديقه رؤيته لوالده أثناء ضربه شقيقته وسقوطها علي الأرض ثم اختفائها تماما من حياتهم.

وشرحت التحريات أن صديق الطفل روى لأسرته ما سمعه حتى وصلت معلومة لضابط شرطة بأحاديث متداولة حول قتل محامٍ لابنته واختفائها، بعد اطلاع ضابط الشرطة المعلومات التي وصل اليها علي قياداته تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات وتم التوصل الي الطفل وما أن تمت مواجهته بما قال انهار الطفل باكيا وسرد ما حدث منك ما يقرب من عام ونصف عندما شاهد شقيقته تتشاجر مع زوجة والدهما ثم قيام والده يتعدى بالضرب على شقيقته التي سقطت علي الأرض مرددًا "مكنتش بتنطق" وأضاف قائلاً: أبويا قعد يقول دي ماتت وطردني أنا وأخويا التوأم من الشقة وبعدها أختي اختفت من البيت خالص ومنعرفش راحت فين.





استجوبت قوات الأمن برئاسة اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة المحامي والد الطفل وبعد تضييق الخناق عليه حول مكان تواجد ابنته البالغة من العمر 14 عامًا انهار معترفًا بقتله لها وتقطيع جثتها بمنشار وإلقاء اشلائها في عدة مناطق، فور ادلائه بتلك المعلومات تم عرض الأدلة الجديدة لاستخراج القضية من الحفظ بعدما قيدتها النيابة العامة ضد مجهول واستصدرت إذنًا باستخراجها وإعادة فتح التحقيقات بها.





روى المتهم تفاصيل جريمته في مناقشاته بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث قائلا انه انفصل عن زوجته الأولى التي تزوجت وتركت له أبنائهما الثلاثة بنت وولدين توأم وتزوج هو من سيدة أخرى إلا أنها وابنته كانتا دائمي الشجار وفي يوم الجريمة كانت ابنته تتشاجر مع زوجته واشتكت له زوجته منها فانهال ضربا علي ابنته بالضرب حتى سقطت صريعة بين يديه وفوجئ بوفاتها.





أضاف المتهم أنه عندما حاول التفكير في طريقة لإخفاء جريمته والإفلات من العقاب زين له الشيطان فكرة تقطيع جثة طفلته وإلقائها بالمناطق الصحراوية ومقالب القمامة ولتنفيذ الفكرة قام بطرد طفليه التوأم من الشقة بحجة اللعب في الشارع لعدم رؤية ما سيفعله، وكانت زوجته شاهدة علي كل ما فعله وشريكة له في الجريمة وعاونتهما أيضا صديقة زوجته، حيث أحضر منشار وفصل رأس ابنته عن جسدها وبدأ في تقطيع الجثة لأشلاء وفصل الذراعين والرجلين وألقي منطقة الحوض حتى الركبتين بمقلب قمامة في أرض البحر بالمريوطية والذراعين والرجلين بطريق مصر اسكندرية الصحراوي وأخيرًا الرأس والجذع بالقرب من الإسكندرية بالطريق الصحراوي أيضا.





واعترف المحامي أن ما شجعه أن والدة ابنته لم تكن تسأل عنها ولن يلاحظ أحد غيابها ولم يتوقع بعد مرور تلك الفترة التي تخطت عامًا أن يكشف أحد أمره حتى فوجئ بإلقاء القبض عليه.



