عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: القمة الثلاثية دليل قوة الدول العربية.. فيديو

أكد السفير محمد الشاذلى عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن مصر والاردن والعراق 3 دول محورية لها دور فى المنظومة العربية ومرحلة تمثل تحدي كبير لقوة العالم العربي.





وأضاف الشاذلي خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أنه كلما تلتقي مصر والاردن والعراق هي رسالة للدول الاجنبية أن العرب مازالوا قوة لا يستهان بها.





وتابع عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن العالم العربي يواجه تحديات كبيرة فى ليبيا ولبنان وتحديات فى سوريا وفى اليمن مؤكدا أن مصر والأردن دول محورية على حوض البحر المتوسط والعراق دولة مواجهة مع ايران.





وأشار الشاذلي إلى أنه مع تصاعد المخاطر والأحداث نجد أن الاجتماع له أهمية خاصة وسالة واضحة للعالم بأهمية التعاون بين الدول العربية.





وقال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أنه لا ننسى البعد التاريخى لمصر والعراق والاردن سبق لهم فى نهاية الثمانييات تشكيل مجلس تعاون عربي يضم الدول الثلاثة اضافة الي اليمن.



