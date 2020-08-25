أشرف رشاد: القمة المصرية الأردنية العراقية انطلاقة جديدة في مسار تعزيز العلاقات العربية

أكد النائب اشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، أهمية القمة المصرية الأردنية العراقية اليوم في عمان بمشاركة الرئيس السيسي. قائلا إنها تأتي في وقتها تماما وتعمل على تعزيز العلاقات بين القاهرة – عمان – بغداد في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتعاون الأمني.





ولفت رشاد في بيان له اليوم، أن قمة عمان تهدف الى البناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين في كلٍ من القاهرة ونيويورك، وتقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي.





وشدد عثمان، على الأهمية البالغة للقمة، لأنها ستعمل كذلك على تعزيز التشاور السياسي والأمني بين الدول الثلاث. على سبل التصدي للتحديات الاقليمية غير المسبوقة التي تواجه الوطن العربي. ومنطقة الشرق الأوسط برمتها.