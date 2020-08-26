AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

نظرة الشرع لميراث المرأة وفلسفة تحديده.. دار الإفتاء تشرح الإجابة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:00 ص
الميراث في الإسلام
الميراث في الإسلام
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يسأل صاحبه ويقول "اسأل عن التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، بأن حقَّ المرأة في الميراث شرعًا يُنظر إليه من جهتين:
الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ"بعلم الفرائض"، والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية.

وتابعت: فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا. حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.

وأما الادعاء بأن الآية المذكورة ليست محكمةً وأن نصها قابلٌ للاجتهاد: فهو كلام باطل؛ لأن مسائل الميراث على نوعين:
- نوعٌ انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة.
- ونوعٌ لم ينعقد عليه الإجماع؛ فالأمر فيه واسع، واختلاف الفقهاء فيه رحمة.

ونص الآية الكريمة مندرجٌ تحت النوع الأول -وهو ما انعقد عليه الإجماع-؛ لا اجتهاد فيه، ولا يتغير بتغير العصر أو تطاول الزمن.

ميراث المرأة في الإسلام
قالت دار الإفتاء، إنه باستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر أن هناك حالات ترث المرأة فيها مثل الرجل.

وأوضحت الإفتاء، أن الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل وهي 10 حالات: الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث، والثانية الأخ والأخت لأم، والثالثة أخوات مع الإخوة والأخوات لأم، والحالة الرابعة البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب).

وأضافت أن الحالة الخامسة التي ترث فيه المرأة أكثر من الرجل، هي: الأب مع أم الأم وابن الابن، والسادسة زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث، والحالة السابعة انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا. وذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضًا والباقي ردًّا عليها.

وتابعت: الحالة الثامنة زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا، ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.


واستكملت: أن الحالة التاسعة، الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا وهو السدس.

ونوهت بأن الحالة العاشرة هي ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.

وأكدت أن هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يوزع الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم على الورثة ؟.. الإفتاء تجيب

كيفية توزيع الميراث إذا كان على أقساط .. دار الإفتاء تجيب

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.. هل النص القرآني قابل للاجتهاد؟

رد الإفتاء على سيدة تريد تمييز الذكور عند توزيع التركة

ترشيحاتنا

بعد مقتل إمام مسجد.. مسلمو إثيوبيا يطالبون حكومة آبي أحمد باحترام حُرمة دور العبادة

أخبار التوك شو| انتقال ميسي من برشلونة لـ الأهلي يثير ضحك أحمد موسى على الهواء.. ويوجه تحذيرًا عاجلاً للمواطنين.. ومتحدث الصحة يعلن مفاجأة سعيدة بشأن لقاح كورونا الصيني

الخيانة قريبة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ صالح جمعة.. فيديو

تصميم تخيلى جديد للجيل القادم من نيسان قشقاي.. صور

مرتضى منصور: كملت الدوري علشان أكسب الأهلي.. وفايلر ومروان محسن مظلومين.. فيديو

حادث مريب.. شاهد لحظة نجاة رجل بأعجوبة من دهس شاحنة في الهند.. فيديو

AdvertisementS

وزير التعليم: الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد.. شاهد

ممتلكات السلطان قابوس.. زجاجات عطر من الذهب الخالص والألماس تثير الجدل | فيديو

مصر للطيران تسير 29 رحلة جوية على مدار اليوم لنقل 2100 راكب

وفاة الإعلامية بالتليفزيون المصري عفاف عبد الرازق

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

طقوس مرعبة.. عائلات تنبش قبور موتاها وتخرج الجثث لالتقاط سيلفي.. صور

شوبير يكشف سر استبعاد فايلر لـ صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام الجونة.. فيديو

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يوجه رسالة صادمة لـ صالح جمعة.. برشلونة يحدد مبلغ بيع ميسي

كثرة الغيابات.. المحمدي يكشف سر تعثر الأهلي أمام الزمالك

أريد شراء سيارة .. تعرف على السبب الذي دفع الإعلامية عفاف عبد الرازق لمغادرة مصر رغم شهرتها

الخيانة قريبة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ صالح جمعة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النوارة.. الذهب الأبيض يتفتح في جناين مزارعي البحيرة.. شاهد

فوائد الكركم على الريق.. يقوي المناعة ويطرد الغازات

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها