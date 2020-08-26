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منوعات

أطفال يستغيثون بوالدهم لإنقاذهم من الغرق قبل أن تفلت أيديهم.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أقل من 30 ثانية ظهر خلاله أطفال يمنيون جرفتهم مياه السيول في إحدى المناطق في اليمن. 
وحسب ما ورد في صحيفة "سبق" السعودية، أن وسائل إعلام يمنية أشارت إلى أن 6 أشخاص لقيوا مصرعهم غرقا بسبب السيول التي ضربت اليمن منذ أيام . 

ظهر في المقطع أربعة أطفال وسيدة وسائق يستغيثون من السيارة بوالدهم ولكن المياه المتدفقة في الشارع منعته من الوصول إليهم، وبعد ساعات أكدت وسائل إعلامية أنهم عثروا على جثث 6 أشخاص جرفتهم المياه. 

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع متأثرين باستغاثات الأطفال وصراخ السيدة من السيارة وطلبهم النجدة من والدهم ولكنه فشل في الوصول إليهم وتوفوا جميعًا. 
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