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محافظات

عاش ضريرا ومات قتيلا.. غضب الأهالي بعد وفاة العم خلف بطما في سوهاج

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:32 ص
غضب الأهالي بعد وفاة
غضب الأهالي بعد وفاة العم خلف
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قسم المحافظات
"احنا مش واخدين حقنا في البلد دي يعني الراجل عاش كفيف وملقاش يد عون من المسؤولين كمان يموت بسبب اهمالهم"، بهذه الكلمات بدأت السيدة الخمسينية، جارة المتوفي، حديثها مع" صدى البلد".

تحكي ويطفو على نبرة صوتها مزيجًا من الحزن والغضب، "إحنا فقراء وغلابه وعاوزين اللي يراعي ربنا فينا"، أحبت "أم عمرو" أن تصل رسالتها إلى المسؤولين بمحافظة سوهاج، موضحة أن واقعة خلف الله محمود عبد الحفيظ، الذي سقط في إحدى حفر تابعة لهيئة الآثار بقرية كوم شقاو بمركز طما شمالي سوهاج.

وأكدت وفاة طفل منذ ثلاثة أشهر مُتآثرًا باصابته بجروحًا وكسور بالجسم، إثر سقوطه بإحدى هذه الحفر التي عملت عليها هيئة الآثار للتنقيب والاكتشاف، ومن ثم تركتها ع حالتها لتكون بذلك عائق يعوق أهالي القرية في حركتهم فيضطرون للسير من طرق أخرى بديلة بعيدًا عن هذه الحفر.

ذهب الكفيف خلف الله تاركًا زوجته التي تُعاني من شلل رباعي ولا تستطيع التعبير عن حزنها وآلامها على فراقه سوى بنظرات الحزن التي تظهر بعينيها، وفتاة لم تتهنى يومًا بشبابها وذلك لمُعاناتها من ناوبات الصرع التي لم تترك منذ صغرها، ليعولهم ابنه الذي لم يتعدى العقد الثاني من العمر، يسعى على لقمة عيشه طيلة اليوم كي يتكفل بمصاريفهن.

هل يستطيع الشاب تحمل مسؤوليتهما، هل يستطيع توفير احتياجاتهن الخاصة بخلاف احتياجات الحياة المعروفة؟

رحل الرجل الضرير عن عمر يُناهز 62 عامًا، بعد مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك من خلال الإدلاء بصوته يوم 11 من أغسطس، وذلك بعد أن اصطحبه أحد الشباب إلى مقر اللجنة الانتخابية بالقرية.

لم يكن ذلك حرصًا منه على المُشاركة في الانتخابات بقدر ما كانت "سبوبه" كما قال الشاب الذي اصطحبه يومها، حيث أعطاه كيسًا به بعض المواد الغذائية التموينية، الذي وزعها رجال أحد المُرشحين.

عاش ضريرا ومات قتيلا.. غضب الأهالي بعد وفاة العم خلف بطما في سوهاج
عاش ضريرا ومات قتيلا.. غضب الأهالي بعد وفاة العم خلف بطما في سوهاج
عاش ضريرا ومات قتيلا.. غضب الأهالي بعد وفاة العم خلف بطما في سوهاج
عاش ضريرا ومات قتيلا.. غضب الأهالي بعد وفاة العم خلف بطما في سوهاج
عاش ضريرا ومات قتيلا.. غضب الأهالي بعد وفاة العم خلف بطما في سوهاج
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