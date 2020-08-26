AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حقوق عين شمس تعلن مواعيد تسليم الأبحاث للمرة الثانية لطلاب فرق النقل

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
أعنلت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة لطلاب الفرق الاولي انتساب والثانيه انتساب الراسبين فى البحوث أو الذين لم يقدموها. 

أضافت الكلية فى بيان لها، أنه يمكن إعادة تقديمها يدوياً يوم الأحد الموافق  30 أغسطس الجاري من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية بالقاعات الآتية:

الفرقه الاولي انتساب بقاعة ا.د/علي راشد بالمبني (ب)
الفرقة الثانية انتساب بقاعة ا. د/ زكريا البرديسي بالمبني (ب)
#موضوعات المقالات البحثية  للتذكير:
موضوعات الفرقة الأولي/ عربى/ انتظام وانتساب/مستجد . 
 موضوعات الفرقة الثانية/ عربى/ انتظام وانتساب/ مستجد . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد حقوق عين شمس: امتحانات طلاب الفرق النهائية تبدأ 11 يوليو

تجارة عين شمس تعلن كشوف أسماء وأماكن جلوس طلاب نظام التعلم المدمج المستوى الرابع

تجارة عين شمس تعلن أسماء وأماكن جلوس طلاب نظام التعليم المدمج .. اليوم

فرصة ثانية لطلاب الشعبة الفرنسية الراسبين في البحوث لتقديمها بحقوق عين شمس.. تعرف على الموعد

إعلان نتيجة طلاب فرق النقل بحقوق عين شمس.. وإعادة تقديم الأبحاث للراسبين

حقوق عين شمس تعلن مواعيد تسليم الأبحاث للمرة الثانية

ترشيحاتنا

بينهم عرب.. المؤتمر الجمهوري يبث إعلان ترامب تجنيس 5 مهاجرين.. فيديو

مش خناقة في الشارع.. مرتضى منصور يستنكر قبول عبدالشافي لـ اعتذار وليد سليمان.. فيديو

حادث مريب.. شاهد لحظة نجاة رجل بأعجوبة من دهس شاحنة في الهند.. فيديو

اتقوا الله وتحدثوا عن طارق حامد.. شادي محمد يدافع عن وليد سليمان ومروان محسن.. فيديو

حكم أداء الزوجة عمرة عن زوجها المتوفى في فترة العدة

أبرزها الأهلي والجونة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

وزير التعليم: الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد.. شاهد

ممتلكات السلطان قابوس.. زجاجات عطر من الذهب الخالص والألماس تثير الجدل | فيديو

مصر للطيران تسير 29 رحلة جوية على مدار اليوم لنقل 2100 راكب

وفاة الإعلامية بالتليفزيون المصري عفاف عبد الرازق

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

طقوس مرعبة.. عائلات تنبش قبور موتاها وتخرج الجثث لالتقاط سيلفي.. صور

شوبير يكشف سر استبعاد فايلر لـ صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام الجونة.. فيديو

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يوجه رسالة صادمة لـ صالح جمعة.. برشلونة يحدد مبلغ بيع ميسي

كثرة الغيابات.. المحمدي يكشف سر تعثر الأهلي أمام الزمالك

أريد شراء سيارة .. تعرف على السبب الذي دفع الإعلامية عفاف عبد الرازق لمغادرة مصر رغم شهرتها

الخيانة قريبة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ صالح جمعة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النوارة.. الذهب الأبيض يتفتح في جناين مزارعي البحيرة.. شاهد

فوائد الكركم على الريق.. يقوي المناعة ويطرد الغازات

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها