حقوق عين شمس تعلن مواعيد تسليم الأبحاث للمرة الثانية لطلاب فرق النقل

الراسبين فى البحوث أو الذين لم يقدموها.

أعنلت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة لطلاب الفرق الاولي انتساب والثانيه انتساب الراسبين فى البحوث أو الذين لم يقدموها.

أضافت الكلية فى بيان لها، أنه يمكن إعادة تقديمها يدوياً يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية بالقاعات الآتية:



