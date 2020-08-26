حقوق عين شمس تعلن مواعيد تسليم الأبحاث للمرة الثانية لطلاب فرق النقل

أعنلت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة لطلاب الفرق الاولي انتساب والثانيه انتساب الراسبين فى البحوث أو الذين لم يقدموها.
أضافت الكلية فى بيان لها، أنه يمكن إعادة تقديمها يدوياً يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية بالقاعات الآتية:
الفرقه الاولي انتساب بقاعة ا.د/علي راشد بالمبني (ب)
الفرقة الثانية انتساب بقاعة ا. د/ زكريا البرديسي بالمبني (ب)
#موضوعات المقالات البحثية للتذكير:
موضوعات الفرقة الأولي/ عربى/ انتظام وانتساب/مستجد .
موضوعات الفرقة الثانية/ عربى/ انتظام وانتساب/ مستجد .