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رياضة

أحمد عفيفي: تغيير فكر الإدارة وراء استقرار الزمالك

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:42 ص
الزمالك
الزمالك
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محمد رشاد
أكد أحمد عفيفي المحلل الكروي أن تغيير طريقة تفكير إدارة الزمالك في السنوات الأخيرة؛ وراء انتصاراته الأخيرة بعد التوقف عن شراء عدد كبير من اللاعبين.

وقال عفيفي، خلال حواره لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار: " الزمالك أصبح له قوام أساسي ومعروف بالأسماء، ولا يحتاج في انتقالات الصيف سوى لتدعيم صفوفه بصفقة وحيدة"

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة ٢١ لمسابقة الدوري الممتاز .

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج بلقبي السوبر المحلي والإفريقي خلال شهر فبراير الماضي.
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