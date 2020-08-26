أبرز أخبار التوك شو .. 20 أكتوبر آخر موعد .. تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين..وزير الأوقاف: 1.5 مليار جنيه صافي إيرادات هيئة الأوقاف..سها عرفات توجه التحية للرئيس السيسى على موقفه الشجاع من فلسطين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، "هل من حق اتحاد الكرة إحالة أي شخص للتحقيق في حالة نقد أي لاعب؟"، متابعا "قرار الاتحاد مع عدلي القيعي يجعلني مندهشا".

وأضاف جابر طايع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "تقام صلاة الجمعة وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية".

وجهت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقفه من القضية الفلسطينية،





وتابعت:"موقف الرئيس السيسى شجاع ..ولا خايف من أحد..أحنا بنرفع راسنا على موقف الرئيس السيسى وجيش مصر الذى يعد من أقوى جيوش المنطقة".







