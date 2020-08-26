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ديني

الأوقاف: انطلاق دورتين تأهيليتين للأئمة الجدد .. الأحد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:02 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
 تنطلق الأحد المقبل فعاليات الدورتين التأهيليتين الثالثة والرابعة المستوى الأول للعام المالي 2020 / 2021م بالإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية ، ويقوم على تدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس القطاع الديني، وأخرى فرعية في كل مديرية برئاسة مدير المديرية استعدادا لاستقبال خطبة الجمعة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بعودتها . 

وأكد الوزير عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِي المساجد المحددة لكل منهم، والتي حددتها المديرية لصلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية، مع عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو عشر دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان: " الأمل  حياة ".

وشدد جمعة على ضرورة مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أي مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور. 

وحذر جمعة من مخالفة التعليمات مؤكدا أن الوزارة  ستتعامل بحسم مع أي مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أي مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.

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