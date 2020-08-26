ميدو: في ناس أكل عيشها تسريب تشكيل الأهلي والزمالك للمنافسين والإعلام

أكد أحمد حسام ميدو أن هناك شخصيات تعمل في الأهلي والزمالك، وأكل عيشها الرئيسي؛ تسريب التشكيل للمنافسين ووسائل الإعلام.





وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار: " وانا مدير فني للزمالك عانيت من ظاهرة تسريب التشكيل لوسائل الإعلام، وعملت كمين لأحد الإداريين من قبل واكدت له الاعتماد على مصطفى فتحي كظهير أيسر فى مباراة كان موقوف بها عبد الشافي ، وتم تسريب الخبر لوسائل الإعلام بعد ساعة واحدة ، وفي اليوم التالي رحل هذا الإداري؛ بعد تأكدي أنه من يقوم بتسريب التشكيل".





وأضاف: "عندما تحدثت عن خالد جلال لم أقصد أن أهاجمه ولكن كان هدفي التأكيد أن ظاهرة تسريب التشكيل متواجدة في الأهلي والزمالك".