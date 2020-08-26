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رياضة

مدرب الاتحاد: خطتنا أربكت الأهلي .. ولا يهمنا منافسنا في نهائي دوري السوبر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:40 ص
صدى البلد
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القسم الرياضى
أعرب عمرو السبخي مدرب عام الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بنادي الاتحاد السكندري عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر على حساب النادي الأهلي.

وقال، عقب نهاية المباراة، في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد كرة السلة، "بكل تأكيد النادي الأهلي فريق كبير، وتحدثنا مع اللاعبين قبل المباراة أنها لن تُحسم إلا في اللحظات الأخيرة حتى إذا تقدمنا بفارق كبير من النقاط".

وأضاف "بدأنا المباراة بخطة مختلفة عن التي اعتمدنا عليها أمام سموحة وهذا أربك حسابات الأهلي، ولكن لأن الفريق الأحمر يمتلك لاعبين ومدرب مميز بدأ يغير من طريقته بناء على خطتنا، والأهلي تمكن من تقليص النتيجة بخبرات لاعبيه، لكننا نجحنا في النهاية وتوجنا بالبطولة".

وتابع "لا نفكر في الفريق الذي سنواجهه في نهائي دوري السوبر، سواء الأهلي أو الجزيرة فهما فريقان كبيران، ومثل هذه المباريات تحسمها التفاصيل الصغيرة، ومن يحافظ على تركيزه للنهاية يفوز".

وأتم السبخي حديثه "الفريق سيحصل على راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين ثم سنبدأ الإعداد لنهائي دوري السوبر، وسننتقل للقاهرة في الأول من سبتمبر للدخول في معسكر مغلق".
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