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اقتصاد

انفراد.. إطلاق أول بنك رقمي حكومي خلال شهور..اعرف التفاصيل

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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محمد يحيي
كشف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر الحكومي و اتحاد بنوك مصر، عن استهداف البنك اطلاق أول بنك رقمي خلال الفترة القليلة القادمة.

واعلن " الإتربي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، عن موعد تفعيل ذلك البنك في الفترة من ديسمبر 2020 حتي يناير المقبل.

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وقال: " إن البنك الرقمي سيكون مستقلا تماما عن بنك مصر إذ سيتم تأسيسه كشركة خاصة  وكيان مستقل عن البنك رغم التبعية الخاصة بالبنك ضمن الشركات التي يملكها .

وكشف " الإتربي" عن أن تلك التوجهات تعكس استراتيجية الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتفعيل الخدمات البنكية والرقمية لفتح شهية العملاء الحاليين والجدد علي التعامل مع الجهاز المصرفي وخصوصا الخدمات التي يقدمها بنك مصر.

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل مواعيد العمل بالبنوك اعتبارا من اول الشهر المقبل ، لتصبح من الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا بالنسبة للموظفين علي ان يتم استقبال العملاء بفروع البنوك من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا.




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