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تكنولوجيا

اشتري آيفون 7 بـ 2550 جنيها فقط .. الحق الفرصة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:02 ص
اشتري آيفون 7 بـ
اشتري آيفون 7 بـ 2550 جنيها فقط.. الحق الفرصة
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كريم جمال
لطالما بحث عشاق الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون عن أحد إصداراته صغيرة الحجم ذو الحجم المثالى لليد مثل إصدارات الماضي، وبالطبع التصميم الأنيق والأداء القوي، لكن العقبة الوحيدة لتحقيق ذلك هي إرتفاع أسعار منتجات آبل، إلا أنه لازال يمكنك إقتناء نسخة من آيفون 7 بخصم يتجاوز 60% من سعره  الأصلي.

وبحسب تك رادار التقني، قدم موقع ولمارت الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية، عرضًا لشراء نسخة مجددة لهاتف 7 iPhone باللون الذهبي سعة 32 جيجابايت مقابل 159 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2550 جنيهًا مصريًا.

جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.

بالإضافة لكاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10، و يأتي iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير.

يمكنك الحصول على نسختك من الهاتف باللون الذهبي من خلال هذا الرابط.
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