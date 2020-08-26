وداعا لدهون الأرداف بهذه الحيلة

تعد الأرداف من الأماكن التي يصعب حرق الدهون بها، وتحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي ، ويمكنك بجانبه تناول المشروب التالي، للتخلص من الدهون العنيدة في تلك المنطقة ونحت قوامك يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي.

وصفات تخسيس الارداف بالقهوة







مشروب القهوة وبذور الكتان





ماذا تحتاجين







ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة

ثمرة فجل

كوب ماء ساخن



كيف تطبقين الوصفة





ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه ثمرة الفجل







فوائد تخسيس الارداف بالقهوة



