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رياضة

شريف إكرامي: لا يوجد فريق ينتصر باستمرار.. والبعض ينتظر خسارة الأهلي لينال منه.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:28 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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محمد رشاد
أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه لا يوجد فريق يفوز باستمرار على طول الخط. 

وقال "إكرامي" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد": "لا يوجد فريق يفوز باستمرار، هذه ليست المرة الأولى التي نخسر بها، لقد خسرنا من قبل".

وأكمل: "هناك أشخاص ينتظرون أن يحدث شيء للبطل لكي تطلع كل النوايا التي لديها، لكن الوضع غريب حول النادي، والبعض ينتظر يحدث شيء للأهلي لكي تنال منه".

وأضاف: "خسارة الديربي تؤثر وتدمر كل شيء عندما يكون الفريق سيئ، لكن الأهلي مستواه كان رائعًا قبل الكورونا، ولم يحدث منذ سنين أن نصل لنصف النهائي وأول الدوري".
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