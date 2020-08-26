شاهد.. محافظ الغربية يوجه بسرعة توفير إقامة لمتضرري العقار المنهار في طنطا.. صور

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، توجيهاته، لفريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بالتوجه إلى السيدة سهير زكريا مرسي، المتضررة من انهيار العقار الكائن بحارة حافظ بطنطا.

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وتم العرض عليها للانتقال إلى مركز الخدمات الاجتماعية التابع للمديرية وتوفير إقامة وإعاشة لها بشكل مؤقت لحين تجهيز الشقة التي سيتم فرشها بالكامل بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، ولكنها فضلت الانتظار لحين انتهاء العزاء وتجهيز الشقة .

يذكر أن محافظة الغربية شهدت أول أمس، انهيار عقار في حارة حافظ المتفرعة من شارع طه الحكيم بطنطا وأسفر عن حالة وفاة وإصابة اثنين آخرين.