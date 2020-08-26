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بين الناس

لإعانته على المعيشة.. مواطن يستغيث لإعادة إضافته لبطاقة التموين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عبد الباقي عبد المجيد عويس إسماعيل، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذفه من بطاقة التموين. 

ويقول عبد الباقي في شكواه : "تم حذفي من بطاقة التموين وأنا بحاجة لدعم تمويني لإعانتي على المعيشة، وتقدمت في مكتب التموين بطلب إضافة مرة أخرى دون جدوى". 

للتواصل مع القارئ 01200626221
رقمه القومي 28208252201292

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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