لإعانته على المعيشة.. مواطن يستغيث لإعادة إضافته لبطاقة التموين

شكا المواطن عبد الباقي عبد المجيد عويس إسماعيل، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذفه من بطاقة التموين.





ويقول عبد الباقي في شكواه : "تم حذفي من بطاقة التموين وأنا بحاجة لدعم تمويني لإعانتي على المعيشة، وتقدمت في مكتب التموين بطلب إضافة مرة أخرى دون جدوى".





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.