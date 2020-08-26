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رياضة

شريف إكرامي: الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا .. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:24 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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محمد رشاد
أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، أن الوقت الحالي غير مناسب لأي نقد أو إحباط للفريق. 

وقال إكرامي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أي كلمة في تسليط ضوء على مشاكل الأهلي هتضر الفريق حتى وإن كانت خطأ". 

وأكمل: "هذا ليس التوقيت الذي يتحدث فيه أحد عن اخطاء تحدث، نحن نحاسب في نهاية الموسم، خاصًة أن الفريق مقبل على نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "الأهلي قادر على حصد دوري أبطال إفريقيا، طبقا لمعطيات إن الفريق وصل نهائي 2017 و2018 وانه أكتر فريق في إفريقيا توج بالبطولة".

وأتم: "عندما ينتصر الأهلي مباراتين أو ثلاثة الكل هينسى مباراة الزمالك، لا يجب أن تتمسك بانطباعك في الكورة لإن أوضاعها متغيرة".
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