مجدي سبع: دور رائد للأكاديمية الوطنية في إعداد جيل من الشباب يمتلك مقومات القيادة

شارك الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، في مقابلات مرشحي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP) بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر، وكان في استقباله الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث ترأس "د. سبع" إحدى لجان المرحلة الأخيرة للالتحاق بالبرنامج الرئاسي.





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من جانبه، أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، وقادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نمط تفكير حديث، يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، مما يؤهلهم لتولي المناصب القيادية المختلفة.





وأضاف أن مصر تمتلك ثروة في عقول شبابها لا مثيل لها في العالم، مشيدا بدور القيادة السياسية في إنشاء الأكاديمية الرائدة في إعداد كوادر شابة مؤهلة للقياد ة، مؤكدا أن الشاب المتقدم يجب أن تتوافر فيه مجموعة من المهارات، مثل: قدرته على التواصل والقيادة وحل المشكلات، والتحليل والتخطيط في ضوء البيانات المتاحة، واستخدامها في اتخاذ القرار السليم، وأن يعرف كيف ينتقي مصادر معلوماته، وكيف يستخدم مهاراته في الإقناع والتفكير خارج الصندوق والإبداع، لا سيما أن الدولة تتجه الآن نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات وتحقيق الشمول المالي.





يُذكَر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنشئت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية، وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.