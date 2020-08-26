AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإنتاج الحربي: مختار مختار لم يرحل.. وجلسة طارئة لاتخاذ القرار

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:42 ص
مختار مختار المدير
مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي
Advertisements
حسام الحارتي
نفى خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي حقيقة رحيل مختار مختار المدير الفني للفريق الأول، عقب الهزيمة من نادي بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وقال خالد مهدي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه سيتم عقد جلسة مع رئيس النادي ومختار مختار لحسم تواجده أو رحيله ".

وتابع:" ماحدث من مختار مختار، عصبية ملعب؛ نتيجة الهزيمة، وأتوقع أن تعود الأمور من جديد".

وقرر مختار مختار الرحيل عن فريق الإنتاج الحربي بعد مباراة طلائع الجيش المقبلة لأن الوضع صعب وترك مساحة لإدارة النادي لاختيار مدرب بديل لديه القدرة على تغيير المسار مستقبلا، ويشعر بأن مشواره انتهى مع الإنتاج والفريق يحتاج لمدرب جديد ومباراة الطلائع ستكون الأخيرة له على رأس قيادة الفريق.

وقال مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي إنه حزين للخسارة أمام بيراميدز بثلاثية موضحا أن الإنتاج يمر بفترة عصيبة للغاية في الأداء والنتائج، وبعد الإصابات العديدة بكورونا تأثر الإعداد كثيرا ووضح تراجع النتائج.

وأكد مختار مختار في المؤتمر الصحفي أن الإجهاد الشديد وضح على لاعبي فريقه؛ بسبب ضيق فترة الإعداد والتأثر بكورونا، وكان لديه أمل أن يكون الأداء أفضل ولكن للأسف الشديد كل لقاء يشهد نتائج سلبية تحبط الفريق، مشيرا إلى أن الهدف المبكر لبيراميدز أحبط اللاعبين بشدة، كما أن هناك أخطاء كبيرة في معظم الخطوط.

وأشار إلى أن الإنتاج الحربي خارج نطاق الخدمة تماما، لافتا إلى أن الوضع صعب والأمور تسير من سيء لأسوأ موضحا أنه تحدث مع مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي.

ونوه مختار مختار إلى أن فريقه يحتاج للتغيير حاليا ولابد من مدرب جديد وسيترك مهمته عقب لقاء طلائع الجيش، مشددا على أنه يتحدث مع اللاعبين في المحاضرات قبل المباريات ولا ينفذ منها أي شيء تماما داخل الملعب، وكان يلتمس العدز للاعبين في المباريات الأخيرة ولكن أمام بيراميدز الأمر لا يحتمل وكان قرار الرحيل ولقاء الطلائع سيكون الرحيل.

وأوضح مختار أن مجدي عبد العاطي ليس في يده عصا سحرية ليضيف للفريق في هذا التوقيت الصعب، وفريق تدرب ٦ أيام وخاض مباريات صعبة من بينها الأهلي وبيراميدز، ومن الطبيعي التراجع وهذه النتائج، ولكن لابد من الرحيل والقرار نهائي ومنحت فرصة للإدارة لتبحث عن مدرب جديد حتى الانتهاء من لقاء الطلائع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رحيله عن أسوان.. مجدي عبد العاطي ينضم للجهاز الفني لـ الإنتاج الحربي

الزمالك والمصري.. ماذا قدم كارتيرون أمام المدربين المصريين قبل مواجهة العشري

عبدالحميد بسيوني يتحدث عن مواجهة بيراميدز.. ويكشف موقف ثنائي الطلائع بعد تعرضهما لحادث سير

المزين يكشف لـ صدى البلد سبب رحيله عن قيادة نادي طنطا

الإنتاج الحربي جاهز لمواجهة المقاولون العرب

مختار مختار يرحل عن الإنتاج الحربى بعد الخسارة بثلاثية أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

المتظاهرون في ليبيا يهتفون ضد الإخوان والوفاق .. فيديو

متحدث الصحة يفجر مفاجأة سعيدة بشأن لقاح كورونا الصيني

تخلص من نزلات البرد بـ 3 أطعمة

مصرع زوجين وطفلهما غرقا داخل مزرعة سمك بالشرقية

سر الهجوم عليها.. سها عرفات: صدرت تعليمات للإخوان بمهاجمتي

الصحة: 6 لقاحات دخلت المرحلة السريرية الثالثة.. واستلام جرعات لقاح كورونا الأسبوع الجاري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أغلى سيارة سيدان فى الصين .. صور

تخلص من نزلات البرد بـ 3 أطعمة

بتوب أسود ومكياج جذاب.. مي الغيطي تتألق في إطلالة كاجوال.. شاهد