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رياضة

مدرب أسوان: نقدم مستوى مشرفًا رغم النقص العددي لللاعبين بسبب الإصابات.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:11 ص
احمد كشري
احمد كشري
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد كشري المدير الفني لنادي اسوان، عن تقييمه لأداء فريقه في مباراة انبي التي أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل.

وقال كشري خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن فريقه كان يعاني من 7 غيابات ولكن قدم مباراة رائعة وكنا نقترب من الفوز.

وأضاف كشري أن، المباراة كانت صعبة للغاية خصوصاََ انها كانت على ملعب انبي، وذلك يدل على أننا نسير بشكل جيد ونلعب دائماََ على الفوز.

وأشار كشري الى أن، مباراة بيراميدز القادمة صعبة للغاية، ولكننا نستعد لها بشكل كبير، ونرغب في اقتناص ثلاث نقاط ونحقق طموحات اللاعبين. 
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