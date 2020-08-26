سكان شارع الهدى المحمدى بعين شمس يستغيثون من انتشار القمامة

شكا المواطن ياسر محمد، من محافظة القاهرة، من سكان شارع الهدى المحمدى المتفرع من تاج الدين وشارع أحمد عرابى بمنطقة عين شمس الشرقية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة.









ويقول فى رسالته: "نعانى من انتشار القمامة فى معظم شوارع عين شمس، مما أدى إلى زيادة الحشرات الطائرة والناموس بسبب الروائح الكريهة".





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