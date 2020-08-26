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بين الناس

سكان شارع الهدى المحمدى بعين شمس يستغيثون من انتشار القمامة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن ياسر محمد، من محافظة القاهرة، من سكان شارع الهدى المحمدى المتفرع من تاج الدين وشارع أحمد عرابى بمنطقة عين شمس الشرقية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة.


ويقول فى رسالته: "نعانى من انتشار القمامة فى معظم شوارع عين شمس، مما أدى إلى زيادة الحشرات الطائرة والناموس بسبب الروائح الكريهة".

 
للتواصل مع القارئ: 01144459996


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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