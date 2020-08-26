نورهان لطفي ملكة جمال العمل المجتمعي بالشرقية | 12 متسابقة تنافسن على اللقب.. وصدى البلد يرصد الحفل.. شاهد

نظمت محافظة الشرقية حفلا لاختيار ملكة جمال المحافظة في العمل المجتمعي، بحضور عدد من المتسابقات على اللقب، وأعضاء هيئة التحكيم، وعدد من الحضور، وذلك في مقر نادي الربيع سابقا بمدينة الزقازيق.





وحرص موقع صدي البلد علي رصد الاحتفالية حيث أكدت "إيمان بركات" منسقة المسابقة، أن المسابقة تهدف لتفعيل دور المرأة في المجتمع، وتعزيز طاقات الشباب وتوظيفها بما يخدم المجتمع، وأن أسمى ما تهدف له المسابقة؛ هو تعزيز رسالة لكل الفتيات، مضمونها أن جمال المرأة ليس قاصرا على مظهرها ولكن الجمال الحقيقى دورها كفرد فاعل ونافع بالمجتمع.





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وأضافت أن هذا الموسم شهد حدثا لأول مرة وهو إشراك فتيات من ذوي القدرات الخاصة، لإبراز دورهن الفعال فى المجتمع، وتسليط الضوء على دورهن فى العمل العام والتطوع لدي المؤسسات والأفراد.

وأوضحت أن عددا من مراكز التجميل، وبيوت الأزياء، شاركت في المسابقة بشكل خدمي تطوعي؛ لتجهيز الفتيات للحفل، وتم تصفية المتقدمات إلى 10 فتيات فقط، و3 من ذوى القدرات الخاصة، وجرت المسابقة بينهن، وفقا للشروط المحددة، والمتضمنة اللباقة والثقافة العامة والمظهر الجيد، إلى جانب خلفية ورصيد للمتقدمة من العمل العام والعمل التطوعى، يؤهلها لتكون صاحبة اللقب.

وأشارت الي أنه تم تشكيل لجنة تحكيم لتقييم المتسابقات، من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، وتم اختيار صاحبة اللقب بشفافية ونزاهة ووفقا للمعايير.

ورصد موقع صدي البلد لحظات إجراء المسابقة، وتقديم المتسابقات لأنفسهن، وفوزهن باللقب، حيث حصلت كل من "أسماء شهدي وأسماء إبراهيم" على مركز الوصيفات، وحصلت المتسابقة "نورهان لطفي" علي المركز الأول ولقب ملكة جمال محافظة الشرقية، وتم تتويجها باللقب خلال الاحتفالية.