سهل وسريع .. طريقة عمل كوكيز العشر دقائق

تحرص النساء على تقديم أنواع مختلفة من الحلوى بدلًا من شرائها جاهزة ، ومنها الكوكيز الذي يحبه الكبار والأطفال ، ويمكنك إعداده بخطوات سهلة وسريعة في المنزل ليكون وجبة تسالي شهية ، كذلك يمكن تناوله مع الشاي أو القهوة .
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المكونات
3 كوب دقيق
كوب ونصف زبدة
نصف كوب رقائق الشيكولاتة
كوب سكر
3بيضات
ملعقة فانيليا
طريقة عمل كوكيز العشر دقائق
سخني الفرن على درجة حرارة 180
اخفقي السكر مع الزبدة حتى يذوب تماما
ضيفي البيض تدريجيا مع الخفق المستمر بالمضرب
ضيفي الفانيليا واستمري بالخفق
ضيفي الدقيق واخلطي المكونات جيدا
بعدها ضيفي رقائق الشيكولاتة للمكونات واعيدي الخلط
قومي بتشكيل العجين لكرات صغيرة ورصيها في صينة بها ورق زبدة وأدخليها الفرن الساخن لمدة 10 دقائق حتى تنضج .