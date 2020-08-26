سهل وسريع .. طريقة عمل كوكيز العشر دقائق

تحرص النساء على تقديم أنواع مختلفة من الحلوى بدلًا من شرائها جاهزة ، ومنها الكوكيز الذي يحبه الكبار والأطفال ، ويمكنك إعداده بخطوات سهلة وسريعة في المنزل ليكون وجبة تسالي شهية ، كذلك يمكن تناوله مع الشاي أو القهوة .





إليك طريقة عمل كوكيز العشر دقائق





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المكونات

3 كوب دقيق

كوب ونصف زبدة

نصف كوب رقائق الشيكولاتة

كوب سكر

3بيضات

ملعقة فانيليا





طريقة عمل كوكيز العشر دقائق

سخني الفرن على درجة حرارة 180

اخفقي السكر مع الزبدة حتى يذوب تماما

ضيفي البيض تدريجيا مع الخفق المستمر بالمضرب

ضيفي الفانيليا واستمري بالخفق

ضيفي الدقيق واخلطي المكونات جيدا

بعدها ضيفي رقائق الشيكولاتة للمكونات واعيدي الخلط