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رياضة

نجم ريال مدريد السابق: الأندية في إسبانيا ملزمة بتعويض اللاعبين عن الإصابات المزمنة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:31 ص
روبين دي لاريد لاعب
روبين دي لاريد لاعب ريال مدريد
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محمد رشاد
أكد روبين دي لاريد لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق أن الأندية في إسبانيا ملزمة بتحمل تكاليف علاج الإصابات القوية للاعبين.

وقال روبين في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "تم تعويضي ماديا بعدما تعرضت لأزمة قلبية".

أضاف: "تم تعويضي ماديا بعدما حصلت على حكم بأنني لا أستطيع لعب الكرة مرة أخرى والأندية تكون مجبرة على تعويض اللاعبين ماديا في هذه الحالة".

وواصل: "الاتحاد الإسباني تعامل بشكل جيِّد مع إصابتي، لكن ريال مدريد كان هو المسؤول الأول عن مُتابعة حالتي في المستشفيات".

وختم حديثه قائلا: "في حالة إصابتي لم يكن هناك تحاليل طبية حاسمة إذا كنت سأعود للملاعب أو لا، فالمحكمة القضائية أعطتني 6 أشهر نهائية لـ أحسم عودتي للملاعب من عدمها".
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