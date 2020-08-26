بعد انهيار عقار من 11 طابقاً.. انتشال جثة طفل 4 أعوام من تحت الأنقاض بالهند

انتشلت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الشرطة والأهالي في الهند، جثة طفل، بالغ من العمر 4 أعوام؛ بعدما أكد الجيران أنه لم يخرج معهم أثناء هروبهم من المكان .

وحسب ما ورد في وسائل الإعلام الهندية ، فإن الطفل البالغ من العمر 4 أعوام سقط تحت الأنقاض بعد انهيار العقار الذي يسكن فيه ولم يتمكن من الخروج كالباقين .





وأكدت قوات الحماية المدنية أن المبنى به 47 شقة، هرب ساكنوها منذ شهور بسبب جائحة كورونا و خوفهم من السكن في ذلك المكان، ولم يتبق سوى عدد قليل من السكان نجوا جميعا، فيما عدا طفل 4 سنوات، لم تساعده قدماه في الهرب بسرعة .





وانهار العقار المكون من 11 طابقا ويضم 47 شقة، على الطفل ، و بدأت الشرطة و الحماية المدنية تبحث عنه حتى عثروا عليه و أخرجوه من تحت الأنقاض من أسفل الحطام.