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منوعات

«خيرًا تعمل.. شرًا تلقى».. تغريم امرأة وضعت «تفاح مجاني» أمام باب منزلها

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:41 ص
تفاح
تفاح
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عزة عاطف
كما قال المثل القديم "خيرًا تعمل شرًا تلقى"، ففي واحدة من أغرب الغرامات التي تم فرضها في العالم، كانت على امرأة بريطانية وضعت كراتين من التفاح المجاني أمام عتبة منزلها.
وفوجئت ممرضة بريطانية، بتوقيع غرامة مالية قدرها 150 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 3000 آلاف جنيه مصري) بسبب تركها تفاحًا مجانيًا على عتبة منزلها "تبرعًا" للمارة، من ثمار حديقتها

واعتقدت المرأة وتدعى «ليديا فاريل» 33 عامًا، أنها كانت تقوم "بعمل جيد" من خلال ترك الفاكهة في أوانٍ وصناديق على الباب، مرفقة بـ لافتة تدعو الناس لتناولها.

وشعرت المرأة بالصدمة؛ عندما تلقت إخطارًا بغرامة من مجلس مدينة «إيلينج» غرب لندن، يحذرها بـ"السجن" إذا لم تدفع غرامة قدرها 150 جنيهًا إسترلينيًا بسبب تشويه المدينة.

ويقول زوجها "ناثان فاريل" بإحباط: "الكثير من المشردين يحتاجون إلى الطعام، والأطفال يعانون من الجوع والأشخاص الفقراء... لذا فإن تقديم طعام مجاني لأي شخص؛ أمر جيد حقًا.. لماذا ندفع غرامة".

وأثارت قصتهما ضجة وغضبا من رواد مواقع التواصل، الذين هاجموا مجلس المدينة بسبب تصرفه الغريب، ومنذ رد الفعل العنيف، سحبت السلطة المحلية الغرامة واعتذرت لـ"ليديا".
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