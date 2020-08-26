بـ الأحمر المنقط.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة صيفية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.
وظهرت ميرنا جميل، وهي ترتدي فستان كت باللون الاحمر متوسط الطول وعليه قطعة اخرى من الدانتيل المنقط بالأحمر، واختارت عليه سليبر باللون البيج الشفاف، وهو ما أبرز أناقتها بشكل كبير.
وتركت ميرنا جميل شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها
ولم تتكلف ميرنا جميل في وضع المكياج، حيث إنها اكتفت بوضع الماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وارتدت ميرنا جميل بعض الاكسسوارات الناعمة، حيث اختارت ارتداء قرطين ناعمين بشكل باللون الفضي، و اسوارة ناعمة بنفس اللون.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram
A post shared by Mirna Gamil 🎨 (@mirnagamil1) on