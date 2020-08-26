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فن

أحمد فلوكس يستعرض عضلاته: لقيت الطبطبة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:18 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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مصطفى كرم
شارك الفنان احمد فلوكس متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر احمد فلوكس بالصورة مستعرضًا عضلاته وعلق قائلاً "وكما قال الشاعر العظيم لقيت الطبطبة". 

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

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وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
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