حكم الصلاة في وسائل المواصلات وكيفيتها.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟ مع أن له رخصة الجمع في السفر.. وما حكم صلاته على هذه الصورة؟





وأجابت دار الإفتاء، بأنه يجوز هذا شرعًا إذا كانت صلاة نافلة.. أما الفريضة فالمسافر بين حالين: أن يتاح له الصلاة قائمًا متجهًا إلى القبلة مستكملًا أركانَ الصلاة وشروطَها؛ فالصلاة حينئذٍ صحيحةٌ، أو يكون ذلك غير متاح، وإذا انتظر حتى ينزل من وسيلة السفر ينقضي وقت الصلاة أو يفوته الركب.





وتابعت: ففي هذه الحالة إن كانت الصلاة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها؛ فله أن ينويَ الجمع تقديمًا أو تأخيرًا ويصليها عند وصوله. أما إن كانت مما لا يُجمَع مع غيرها، أو أنَّ وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين؛ فله أن يصلي على هيئته التي هو عليها؛ لأنه معذور، ويُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك.





كيفية الصلاة في الطائرة حال السفر قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة فى الطائرة حال السفر فيه خلاف عند بعض الفقهاء، فهناك من يرى أن الصلاة فى الطائرة غير صحيحة.





وأضاف "عبد السميع" فى إجابته عن سؤال ( كيفية الصلاة في الطائرة حال السفر، وهل تجوز؟)، أن الشافعية لا يرون الصلاة فى الطائرة صحيحة لأنهم لا يقيسون الهواء على الأرض فلو كان فى البحر فقيس البحر على اليابسة لكن لا يصح أن يقيس الهواء على اليابسة، مُشيرًا الى أن من استطاع أن يصلى وكان هناك مكان ليصلي فيه ويؤدي الصلاة كما هى بركوعها وسجودها فيمكنه ان يصلى بناءً على من أجاز ذلك.





وأشار الى أنه إن استطعت ان تصليها وانت جالس فى الطائرة فلا مانع ولكن الأحوط أن تصليها بعد ان تصل البلد الذاهب اليها بحقها كما فرضها الله.





الجمع بين أوقات الصلاة فى حالة السفر أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز جمع أوقات صلوات اليوم الواحد فى وقت واحد فى حالة السفر.وأضاف ممدوح، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أنه يجوز جمع الصلوات المتناظرة بتأخير أو تقديم فى وقت إحداها.وأشار إلى أن هناك الكثير من المطارات بها مكان لتأدية الصلاة بها، منوها بأنه يجوز أيضا الصلاة فى الطائرة ويتم التعرف على القبلة من خلال طاقم الطائرة، لافتا بأن هذه كلها حالات لتأدية الصلاة خلال السفر غير جمعها فى وقت واحد.