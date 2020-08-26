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توك شو

طباخ السم بيدوقه.. نائب رئيس حي يصبح مشرَّدًا في الشوارع بسبب فساد المحليات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:05 ص
عقار منهار
عقار منهار
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عبد الخالق صلاح
كشف المهندس تامر عبد البارى، نائب رئيس حى ثان المحلة، أنه فوجئ بإنشاء برج بجوار العقار الذى يقطن به بالمحلة، وحصل على رخصة أرضى و4 طوابق ولكنه خالف في البناء وأوصل البرج إلى 16 طابقًا خلاف الدور الأرضى، ما أثر سلبًا على العقارات المجاورة له، وتابع: "وصل لدرجة أن العمارة اللى أنا فيها بدأت تنهار.. وعندما تواصلنا مع المقاول لم يستجب".
 
وأضاف "عبد البارى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدّمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أنه حرّر محضرًا بالواقعة وتم إبلاغ الحى وتم انتداب لجنة قررت إزالة العقار الذى أقطن به، وتم تنفيذ الإزالة، وتابع: "أنا مش عارف آخد حقى واترميت في الشارع".

ولفت نائب رئيس الحى، إلى أن المخالف بالتأكيد قام بالتصالح ولكن نحن أصحاب العقار المجاور لم نحصل على حقنا، وتابع: "أنا أقطن في عقار مكون من 6 طوابق في شارع 10 أمتار.. والآن أنا في الشارع بسبب الفساد الذى يُعد أقوى من أي حد".
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