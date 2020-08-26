لطلاب التنسيق المرحلة الأولى.. اليوم الفرصة الأخيرة لتسجيل الرغبات بجامعة القاهرة

معامل تنسيق جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء 27 أغسطس استقبال طلاب الثانوية العامة، لإجراء التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولي للعام الدراسي 2020 -2021. تختتم، اليوم الأربعاء 27 أغسطس استقبال طلاب الثانوية العامة، لإجراء التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولي للعام الدراسي 2020 -2021.









يأتي ذلك مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على البعد الاجتماعى بين الطلاب وبعضهم، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المعامل والأجهزة.





وتحتوي جامعة القاهرة على 3 مكاتب للتنسيق بمعامل كليتي الهندسة والزراعة والثالث في معهد البحوث الدراسات الإحصائية.









وانطلقت المرحلة الأولى من التنسيق السبت 22 أغسطس وتستمر حتى اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس وفقًا لتعليمات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بحيث يتم تسجيل الرغبات ألكترونيا عن طريق المنزل او معامل التنسيق الموجودة بالجامعات.







