شريف إكرامي: موظف داخل الأهلي يقود حملة ضدي.. فيديو

كشف شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر أن هناك حملة ضده، هدفها أن يتحمل مسئولية كل ما يحدث مؤخرًا داخل النادي.





وقال إكرامي الصغير، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "قررت التحدث بشأن ملف رمضان صبحي على صفحتي في "تويتر" بعد عدم وجود رد واضح من النادي، كما حدث مع وليد سليمان.





وأردف: ألتزم الصمت في حالة الانتقاد الفني، ولكن عندما يمس الموضوع الأمور الشخصية؛ لا يمكن أن ألتزم الصمت.





وكشف: هناك حملة ممنهجة ضدي؛ لتحميلي مسئولية كل ما يحدث مؤخرًا في الأهلي، وعلمت أن هناك موظفًا داخل النادي هو من يقود هذه الحملة.



