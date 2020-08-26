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بين الناس

إنشاء كوبرى مطلب أهالى قرية طيبة بالمنيا لتيسير حركتهم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد المواطن نادى عثمان ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين لعمل كوبرى لقرية الطيبة مركز سمالوط غرب محافظة المنيا لتسهيل الدخول والخروج للقرية.

 

وقال فى رسالته : "نقوم بالذهاب إلى الطريق الزراعى عن طريق قرى أخرى مجاورة وهى مسافة بعيدة ويعتبر هذا الكوبرى طريق أسهل وآمن لحركة أهالى القرية

للتواصل مع القارئ  01006088891

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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