هشام عبد الرسول: الخطيب أول لاعب كان له وثيقة تأمين في مصر

أكد هشام عبد الرسول لاعب المنتخب الوطني المصري السابق أن أول لاعب في مصر تم عمل وثيقة تأمين له؛ هو محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي.





وأضاف "عبد الرسول" خلال تصريحاته لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة النهار: "بعد أن تعرضت لحادث لم يكن لي وثيقة تأمين ولم أحصل على أي تعويضات مالية".





وأوضح عبد الرسول: " يجب إلزام الأندية بالتأمين على اللاعبين خاصة أن في مختلف الدوريات العالمية هناك تأمين على اللاعبين، ويجب دراسة هذه التجارب والاستفادة منها وتطبيقها بالدوري المصري".



