أهالي قرية دار السلام بدمياط يشكون من عدم وجود الأطباء والممرضين في الوحدة الصحية

شكا المواطن عبد البديع محمود الشافى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من خلو الوحدة الصحية من الأطباء والممرضين .





ويقول فى رسالته : نعانى نحن أهالى قرية دار السلام من خلو الوحدة الصحية من الأطباء و الممرضين ، وعدم نظافة المكان ، وعندما يحضر الطبيب يتم على الكشف على أكثر من مريض فى وقت واحد .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



