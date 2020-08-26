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بين الناس

أهالي قرية دار السلام بدمياط يشكون من عدم وجود الأطباء والممرضين في الوحدة الصحية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عبد البديع محمود الشافى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من خلو الوحدة الصحية من الأطباء والممرضين .

ويقول فى رسالته : نعانى نحن أهالى قرية دار السلام من خلو الوحدة الصحية من الأطباء و الممرضين ، وعدم نظافة المكان ، وعندما يحضر الطبيب يتم على الكشف على أكثر من مريض فى وقت واحد .

للتواصل مع القارئ/  01010601074

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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