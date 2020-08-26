جمعية سائقي التاكسي: مصر بها 380 ألف سيارة أجرة 120 ألفًا منها في القاهرة الكبرى

قال محمود عبد الحميد، رئيس جمعية أصحاب وسائقي التاكسي الأبيض ، إن مصر بها 380 ألف تاكسي، وفي القاهرة الكبري 120 ألف تاكسي، مشيرًا إلى أن مشروع الإحلال لن يكون للتاكسي الأبيض فقط.





وأضاف عبد الحميد خلال لقائه في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أنه قبل استلام التاكسي الكهربائي، سيتم تنظيم دورات تدريبية للسائقين، بالإضافة إلى ارتداء زي رسمي، مشيرا إلى أن السيارات سيكون لها كود خاص بكل واحدة منها.





وفي ذلك السياق ، أوضح المهندس هاني الخولي ، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات ، أن السيارة الكهربائية سترفع مستوى الخدمة المقدمة إلى المستهلك سواء السائق أو الركاب . ذلك





وتابع هاني الخولي ، أن هذه السيارة ستستخدم في البداية للتاكسي وبعد ذلك سنقوم بعمل إحلال للسيارات الحكومية وبعد ذلك ستقدم للمستهلك العادي .



