محامية مختصة بشئون الـ فيفا: الأندية في إنجلترا ملزمة بالتأمين على اللاعبين

أكدت "ليز ألان"، المحامية المختصة بشئون قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن هناك إلزامًا على الأندية في إنجلترا بتأمين لاعبيها.





وقالت "ليز" في تصريحاتها عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، على شاشة قناة النهار: "هناك إلزام للأندية في إنجلترا بتأمين لاعبيها، وهناك بعض اللاعبين تؤمَّن نفسها بشكل شخصي، ومؤسسة الـPFA تلعب دورًا هامًا في توعية اللاعبين والأندية بأهمية قضية التأمين".



