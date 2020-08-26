محمود الشامي: يجب تقليص الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وتفعيل دور رابطة الأندية

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أنه يتفق مع تقليص عدد أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشرط أن يكون للأندية التي خرجت من الجمعية العمومية، حقوق مادية، مثل الأندية التي لها حق التصويت.





وقال الشامي في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار : " خلال تواجدي في رابطة الأندية أعضاء باتحاد الكرة السابقين مثل أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني قالولي انسى الدوري احنا اللي هنديره".



